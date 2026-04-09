ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、4月4日・5日の2日間にわたり東京・有明アリーナにて開催したワンマンライブ『ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert “Thirty Revolutions”』DAY2セットリストの公式プレイリストを公開した。 （関連：【画像】『ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert “Thirty Revolutions”』ライブの模様（全18枚）） 同公演は1996年の結成から30周年を迎