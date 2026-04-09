約束の時間に遅れるのは、社会人としてはルール違反だ。それでもやむを得ず遅れて平謝りした経験は誰にでもあるだろう。一方で今、「見知らぬ誰か」を待たせてしまうことへの恐怖感のようなものが社会にまん延しているのではないだろうか。コンビニやスーパーでのセルフレジなどがその代表かもしれない。【漫画】経済的に辛いのに「コンビニのおにぎり」で浪費する妻→呆れた僕が家事・育児を巻き取った結果【前編】人はそれほど怒