「スマホを枕元に置いて寝るのは、電磁波を浴び続けることになり体によくない」といううわさを聞いたことがある人もいるかもしれません。毎日使うデバイスだからこそ、悪い影響がないか気になりますよね。この記事では、実際にiPhoneなどのスマートフォンを枕元に置いて寝ることが本当によくないのか、現在の研究や公的機関の見解をもとに整理していきます。【図解】iPhoneのバッテリー寿命を縮める！ やってはいけないNG行為4選ス