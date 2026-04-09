【ワシントン共同】米商務省が9日発表した2025年10〜12月期の実質国内総生産（GDP、季節調整済み）確定値は、年率換算で前期比0.5％増だった。今年3月に公表した改定値の0.7％増から下方修正となった。市場は修正なしを予想していた。伸び率は前期の4.4％増から大幅に縮小した。個人消費は改定値の2.0％増から1.9％増に下方修正した。住宅投資は0.5％減から1.7％減にマイナス幅を拡大した。一方、設備投資は2.2％増から2.4％