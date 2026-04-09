米グーグルのロゴ（ロイター＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシアの通信デジタル省は9日、同国が導入した16歳未満による交流サイト（SNS）などの利用規制への対応を取っていないとして、ユーチューブを傘下に持つ米グーグルに警告書を出した。今回を含め2度の警告後も対応がない場合、制裁金や接続遮断の措置を検討する。インスタグラムなどを運営する米メタについて、同省は「利用者の最低年齢を16歳にすると確認した」と