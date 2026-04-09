「AKB48」の田口愛佳（22）の公式サイトが9日に更新され、ファンクラブイベントの中止を発表した。公式サイトでは「2026年5月9日(土)に開催を予定しておりました『田口愛佳ファンクラブイベント』につきまして、開催を中止させていただくこととなりました」と告知。「楽しみにしていただいていた皆様には、深くお詫び申し上げます」とした。ファンイベントは5月9日に「DDD青山クロスシアター」で開催される予定だった。