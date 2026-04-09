横浜ブルク１３が入居する商業施設はコナン一色＝８日、横浜市中区１０日に公開されるアニメ「名探偵コナン」の劇場版新作「ハイウェイの堕天使」は、横浜市臨海部が舞台の中心地だ。主人公の江戸川コナンや神奈川県警第三交通機動隊の小隊長として登場する萩原千速の活躍とともに、地域色が押し出される。過去作の舞台である北海道函館市と長野県は、ファンの「巡礼」効果を取り込んだ。「コナン特需」に期待が高まる。予告編