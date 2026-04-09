【デザインココ：「学園アイドルマスター」『Re;IRIS』花海咲季/月村手毬/藤田ことね】 4月28日より順次受注開始 デザインココは、「学園アイドルマスター」よりユニット「Re;IRIS」の花海咲季、月村手毬、藤田ことねのフィギュアが4月28日より順次受注を開始する。第1弾の花海咲季が4月28日、第2弾の月村手毬が5月中旬、第3弾の藤田ことねが6月上旬より受注を予定している。 本