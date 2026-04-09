どうしても迷ってしまう、お土産・手土産選び。特に旅行に出かけた際、帰りの時間でパッとセンスの良い手土産を選べたら便利ですよね。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】そんなあなたに朗報。今回JR東京駅「グランスタ東京」店長101人が“ガチ”で投票した「イチ推しBEST10〜手土産（スイーツ）部門〜」が公開されました！東京駅の赤レンガをモチーフにしたスイーツや、パン系に和菓子など、東京駅限定の人気スイーツが勢