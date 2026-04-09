大相撲の春巡業が９日、静岡・三島市で行われた。この日、２９歳の誕生日を迎えた幕内・欧勝馬（鳴戸）は、横綱・豊昇龍（立浪）の指名を受けて約５分間ぶつかり稽古を行った。「誕生日は毎年春巡業の間ですから。お祝いしてもらった」と笑顔をみせた。２９歳の抱負は「もう若くもない。できることをしっかりやって上の番付上がれるように頑張りたい」と意気込んだ。豊昇龍からは「デーギ（本名の一部）誕生日おめでとう欧勝