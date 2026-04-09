◆パ・リーグソフトバンク２―０西武（９日・みずほペイペイ）西武・菅井信也投手は６回２安打無失点の好投も打線の援護がなく、昨年６月以来の白星を逃した。今季初めてドラ１・小島大河捕手＝明大＝とバッテリーを組み、２日・オリックス戦（ベルーナＤ）から中６日での登板。初回に２死一、二塁では山川を中飛に、５回１死一、二塁では栗原を二ゴロ併殺打に打ち取るなど、走者を出しながらも要所を締めた。だが、打線が