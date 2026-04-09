『仮面ライダーアマゾン』などで知られる俳優の岡崎徹さん（77）と、『ウルトラセブン』で“アンヌ隊員”を演じ人気を博した、ひし美ゆり子さん（78）にインタビュー。出会いから半世紀以上を経て、去年夫婦となった2人に、結婚に至ったきっかけや、移住先である熊本・芦北町での暮らし、今後の夢などについて聞きました。岡崎さんは4月4日、都内で開催された『「Michi Yamatoのガチトーク！」岡崎徹“海と夢を超えて”』に出演