イスラエルがイランの支援を受けるレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに大規模な攻撃を行ったことを受け、イランのペゼシュキアン大統領は、「このような行動は停戦交渉を無意味なものにしている」と強く反発しました。イスラエルは8日、イランの支援を受けるレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対し、大規模な攻撃を行いました。レバノン当局によりますと、8日だけで少なくとも254人が死亡したということです。イ