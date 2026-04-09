イランの大統領は、イスラエルによるレバノンへの攻撃について「停戦合意の違反だ」「交渉を無意味なものにする」などと批判しました。ペゼシュキアン大統領は先ほど、SNSに投稿し、イスラエルがレバノンへの攻撃を継続していることについて、「停戦合意を露骨に違反するものだ。このような行為は欺まんと不履行の意思表示であり、交渉を無意味なものにする」と批判しました。また、そのうえで「我々は依然として引き金を引く準備