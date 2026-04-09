IFHA（国際競馬統括機関連盟）は9日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第2回中間発表を行った。1月1日から4月5日までの主要レースが対象で、大阪杯を制したクロワデュノール（牡4＝斉藤崇）がレーティング122ポンドで4位タイにランクインした。香港のセンテナリースプリントC、クイーンズシルバージュビリーCを連勝したカーインライジング（セン5＝香港）は6日の前走スプリントC（1着）が期間対象外で、