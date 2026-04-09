デリケートな時期も、少しでも心地よく過ごしたい♡そんな女性の想いに寄り添う「雲パンツ」が登場しました。肌触りの良さと機能性にこだわり、毎日使いたくなる快適さを追求したサニタリーショーツです。履くだけで気分まで軽くなるような、新しいインナー習慣をチェックしてみてください♪ こだわり抜いた履き心地♡ 「雲パンツ」は、綿95％＋ポリウレタン5％のやわらかな素材を使用し