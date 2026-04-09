原油高が続けば、「値上げを避けることはできない」。ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井社長が今後の価格設定について危機感を示しました。イラン情勢の悪化の影響について、8月までは素材調達のめどが立っており、生産や物流への影響は限定的だと説明したファーストリテイリング。しかし、柳井社長は今後、価格への影響が避けられないと話しました。ファーストリテイリング柳井正 会長兼社長「東南アジアは