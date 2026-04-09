歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）と息子・中村夏幹くん（5）が、歌舞伎座「六月大歌舞伎」（6月3日初日から25日千穐楽）で、初めて歌舞伎舞台化される傑作時代劇『子連れ狼』に出演することが発表され、コメントを寄せました。昼の部で上演される『子連れ狼』は、柳生一族の画策により妻を殺され、公儀介錯人の地位も追われた主人公・拝一刀（おがみ いっとう）が、息子・大五郎（だいごろう）を連れた復讐（ふくしゅう）の旅を描い