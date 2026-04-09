イランのガリバフ国会議長は自身のSNSで、9日、イスラエルによるレバノンへの攻撃について、イラン側が提示した「10項目の提案」を明確に違反していると批判しました。ガリバフ国会議長は「レバノンおよび、その他の地域を含むあらゆる場所で即時発効の即時停戦」が守られておらず、「停戦違反には明確な代償と強力な対応が伴う」と警告しています。