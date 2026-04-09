スマートフォンの位置情報共有は、いまや珍しい機能ではないのでしょう。家族の見守り、防犯、災害時の位置確認……便利さが語られる一方で、こんな問いかけが波紋を広げました。『旦那とGPSを共有することで浮気防止になるのに、しない人はなぜ？』浮気を防ぐために共有するのは当然なのか。それとも、そこまでしない関係こそ理想なのか。ママたちのコメントからは、夫婦の「信頼」の形が浮かび上がってきました。旦那とGPSを共有