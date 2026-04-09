私（ナミ、40代）は夫（トキオ、40代）と息子（リョウ、中1）との3人暮らし。夫は離婚歴があり、前妻（サキ、40代）との間にも息子（ルイ、高3）がいます。ある日ルイくんはリョウが中高一貫校に通うことを聞きつけて「息子2人にかかる学費が平等になるように不足分を払ってほしい」と要求してきました。リョウの学費は私の両親が払っていると説明してもルイくんは聞く耳を持ちません。私は「不公平」という言葉を繰り返すルイくん