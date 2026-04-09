6月の町長選に出馬しない意向を示していた新潟県津南町の桑原町長が4月9日の会見で改めて不出馬を表明しました。 【津南町桑原悠 町長】 「課題が今も山積していて、大きな注力が必要な状況で、次期選挙への準備と並行すること、兼ねて行うことが、体力面・態勢面で難しいという判断をした」 津南町の桑原悠町長は9日の会見で、6月に行われる町長選に出馬しない意向を改めて表明しました。 2018年に町長としては全国最年少の