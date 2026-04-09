自転車の交通違反に反則金を課す、いわゆる青切符制度が導入されて1週間あまり。新たな制度を周知する啓発活動に自転車のプロが参戦しました。 4月から導入された自転車の青切符制度を周知する啓発活動に参加したのは、ガールズ競輪の加瀬加奈子選手と松崎光優選手です。 この活動は、西蒲警察署と弥彦村などが実施したもので、自転車を使ったデモンストレーションで違反行為を紹介したほか、チラシを配布して交通