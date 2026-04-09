全国の書店員が一番売りたい本を選ぶ『2026年本屋大賞』の授賞式が9日に都内で行われ、朝井リョウさんの『イン・ザ・メガチャーチ』が大賞に輝きました。本屋大賞はこれまで、湊かなえさんの『告白』や辻村深月さんの『かがみの孤城』など、選ばれた作品の多くがのちに映像化されている注目の文学賞です。■ファンダム経済を舞台にした『イン・ザ・メガチャーチ』伊坂幸太郎さんや瀬尾まいこさんたちがノミネートされた10作品の中