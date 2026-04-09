スノーボード女子アルペンの三木つばき（22＝浜松いわた信用金庫）が9日、静岡県浜松市で行われたシーズン報告記者会見を開き、改めて2030年のフランス・アルプス五輪での金メダル獲得に意欲を見せた。「オリンピックの借りはオリンピックでしか返せない。絶対に4年後、金メダルを獲ってやろうと思っています」と出場なら自身3度目となる大舞台を見据えた。25〜26年シーズンはW杯で通算4勝を挙げ、アルペン総合とパラレル大回