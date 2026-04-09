ＤｅＮＡ・田中浩康２軍ベンチコーチ（４３）が９日、神奈川・横須賀市内の球団施設で取材に応じ、前日に８９歳で死去した早大時代の恩師・野村徹元監督を悼んだ。田中コーチは、野村さんの監督就任３年目の０１年に尽誠学園（香川）から早大に入学し、１年春から二塁手として活躍。二遊間を組んだ１学年上の鳥谷敬、青木宣親らとともに、早大の黄金期を形成した。野村さんは、指導者としての目指すべき理想像だ。「僕の中に