PCE価格指数（2月）21:30 結果0.4% 予想0.4%前回0.3%（PCE価格指数・前月比) 結果2.8% 予想2.8%前回2.8%（PCE価格指数・前年比) 結果0.4% 予想0.4%前回0.4%（コアPCE価格指数・前月比) 結果3.0% 予想2.9%前回3.1%（コアPCE価格指数・前年比)