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米１０年債利回りは４．２９１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（日本時間21:41）（%） 米2年債 3.781（-0.004） 米10年債4.291（+0.000） 米30年債4.888（+0.005） ドイツ2.996（+0.052） 英国4.790（+0.079） カナダ3.466（+0.004） 豪州4.911（+0.054） 日本2.379（+0.020） ※米債以外は10年物