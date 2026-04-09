１月から活動を自粛していたＳＫＥ４８の中坂美祐（２０）が、１０日から活動再開することがわかった。公式サイトで９日に発表された。グループ公式サイトは「ＴｅａｍＥ中坂美祐活動再開のご報告」のタイトルで「ＴｅａｍＥ中坂美祐に関してご報告させていただきます。２０２６年１月８日よりＳＫＥ４８の活動を自粛させていただいておりましたが、明日、２０２６年４月１０日から活動を再開させていただくことにな