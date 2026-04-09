いつもの卵焼きが豪華に変身！ お弁当や朝ごはんの定番「卵焼き」。1週間に1回以上は作っているという方も多いのではないでしょうか？ネギや紅生姜、明太子やキムチを入れたりとアレンジも楽しめるメニューですが、なんと今回は切り方に工夫することで豪華に見えるというワザを紹介します。 実際に試した人も絶賛！手軽なワザにリピートする人も多数 つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「なんだかいつもよりおし