８日、２０２６年スケートボードアジア選手権大会の開会式。（眉山＝新華社配信）【新華社眉山4月9日】中国四川省眉山市で7〜8日、スケートボードとスポーツクライミングのアジア選手権大会が相次ぎ開幕した。スケートボードの大会はパークやストリートなどの種目が男女別に行われ、中国やオーストラリア、インドネシア、マレーシア、ネパール、フィリピン、タイなど、13の国と地域から選手172人が出場した。クライミングの