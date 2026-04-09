サンライズとカラーの共同制作の「ガンダム」シリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』。劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』4K ULTRA HD Blu-ray＋Blu-ray＆DVD発売記念上映会が9日に開催され、鶴巻和哉監督と榎戸洋司氏（シリーズ構成・脚本）、シュウジ・イトウ役の声優・土屋神葉が参加した。【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる鶴巻和哉監督＆榎戸洋司＆土屋神葉『機動戦士Gundam GQuuu