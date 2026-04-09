5人組グループ・M!LKの吉田仁人さんと曽野舜太さんが9日、『2026年サンリオキャラクター大賞』開幕イベントに登場。登場したキャラクターたちと『爆裂愛してる』を一緒に踊りました。イベントでは2025年サンリオキャラクター大賞の上位5位であるポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、クロミ、ハローキティが登場。曽野さんは歌番組をきっかけにクロミちゃんが推しになったということで登場すると「かわいすぎますね。かわい