【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比49銭円安ドル高の1ドル＝159円02〜12銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1677〜87ドル、185円78〜88銭。中東情勢に対する警戒感から原油価格が再び上昇傾向となり「有事のドル買い」が優勢となった。