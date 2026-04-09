複雑な制度設計が必要とされる「給付付き税額控除」について、早ければ来年末にも実現が可能だとする具体的なプランを「国民会議」の有識者会議のメンバーの一人が示しました。大和総研是枝俊悟 主任研究員「年末調整と確定申告の仕組みを使った給付付き税額控除であれば、早ければ来年から実施できる」国民会議の有識者会議のメンバーを務める大和総研の是枝俊悟氏は日本記者クラブでの会見で、簡易的な給付付き税額控除は