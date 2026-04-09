5月29日に公開される是枝裕和監督作『箱の中の羊』が、第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品されることが決定。あわせて、本ポスターと場面写真が公開された。 参考：千鳥 大悟を主演に抜擢した是枝裕和監督の眼差し『箱の中の羊』で期待される“クセの強さ” 本作は、『そして父になる』『万引き家族』『ベイビー・ブローカー』『怪物』などを手がけてきた是枝が監督・脚本・