（台北中央社）台湾原住民族サイシャット族の人々でつくる林業団体「有限責任苗栗県サイシャット族原住民林業・労働合作社」が、国際的な森林管理の認証を行う森林管理協議会（FSC、本部：ドイツ）の会員になった。9日にはFSCの関係者から同合作社に会員認定証が授与された。農業部（農業省）林業・自然保育署によると、台湾で初めての団体会員になるという。FSCは適切に管理された森林から生産された林産物やその他のリスクの低い