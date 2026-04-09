トッテナム・ホットスパーに所属するガーナ代表FWモハメド・クドゥスに新たな問題が発生したようだ。イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が伝えている。現在、自動降格圏とわずか1ポイント差の17位に低迷するトッテナム。先日にはロベルト・デ・ゼルビ新監督を招へいし、残り7試合でのプレミアリーグ残留を目指す。そんななか、先月の段階では終盤戦の切り札として復帰が期待されていたのが、今季序盤戦で攻撃の中心