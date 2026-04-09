ユヴェントスとルチアーノ・スパレッティ監督が新たな契約に原則合意したようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。スパレッティ監督は、昨年10月末にイゴール・トゥドール前監督の後を引き継ぐ形で、ユヴェントスの監督に就任。今季終了までの短期契約となっていた中、就任以降は公式戦31試合を指揮し、17勝8分け6敗の戦績を残している。すでにチャンピオンズリーグ（CL）とコッ