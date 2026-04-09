ナシオナル（フランス3部）に所属するヴァランシエンヌは9日、U−19日本代表FW高岡伶颯の負傷による今シーズン終了を明かした。現在19歳の高岡は昨年8月にサウサンプトンからヴァランシエンヌへレンタル加入。同クラブにとって初の日本人選手として、ここまではリーグ戦16試合に出場し、3ゴールを挙げていた。しかし、先月末に行われたU−19日本代表のウズベキスタン遠征の際に足の疲労骨折を負った高岡は、今季中の復帰が困