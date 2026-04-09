「オリックス２−１ロッテ」（９日、京セラドーム大阪）オリックスが今季初のサヨナラ勝ち、ロッテに３連勝した。延長十回。先頭の宗が二塁打で出塁し、この後、１死三塁から西川が中前へはじき返した。三回、２死満塁から太田が右前適時打を放ち、先制した。エース・宮城は五回まで走者を背負いながらも無失点。しかし六回２死満塁の場面で、左腕に違和感を訴え、緊急降板した。この回は連打で無死満塁のピンチを招き、そ