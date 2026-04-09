交際7年になるカップルの男性側が抱える、セックスレスへの切実な悩みが浮き彫りになった。4月9日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話で、その悲痛な本音が赤裸々に語られた。【映像】スタイル抜群…彼女のビキニ姿（全身ショットも）同番組は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行に密着するリアリ