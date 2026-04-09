原油価格が値上がりし、再び、1バレル＝100ドルの大台を突破しました。ニューヨーク原油市場では9日、停戦合意後にイスラエルがレバノンを攻撃したことに反発し、イランが「ホルムズ海峡を封鎖した」と表明したことから、原油輸送への不安が再燃。買い注文が優勢となり、WTI原油先物価格は一時、前の日に比べて6％高い、1バレル＝100ドルを突破しました。停戦合意前は1バレル＝110ドルあまりで、相場は乱高下する展開となっていま