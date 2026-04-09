【ワシントン共同】米商務省が9日発表した2月の個人消費支出（PCE）物価指数は、前年同月比で2.8％上昇した。伸び率は1月と同じで、金融市場の予想並みだった。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は3.0％の上昇だった。PCE物価指数は、連邦準備制度理事会（FRB）が重視する物価の指標。イランを巡る情勢が物価に及ぼす影響は来月以降に出る見込みだ。