10回オリックス1死三塁、西川が中前にサヨナラ打を放つ＝京セラドームオリックスがサヨナラ勝ちで3連勝。1―1の延長十回1死三塁、西川が中前へ決勝打を放った。宮城は左腕違和感のため六回途中で降板したが、救援陣が無失点でつないだ。ロッテは押し出し四球の1得点のみで5連敗。