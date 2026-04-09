静岡競輪場のF1ミッドナイト「競輪投票アプリBetimo杯」が10日、開幕する。9日は前検が行われた。初日の10日が41歳の誕生日。尾崎睦（神奈川）が追加で参戦だ。「追加は8日の午前中に聞いた。G1に向けて計画的に練習していたところ。スピード練習をする予定だったけど、レースの方がよりトップスピードに上げられると思って追加を受けた。静岡は前回完全Vできたし、好タイムを出せたので相性はいい。誕生日なのでしっかり勝