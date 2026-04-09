京大卒のエリートで元政治家のしんじ（石丸伸二・43）が、非の打ち所がない経歴と美貌を持つ東大院生・あさ（神谷明采・25）の過去に驚くシーンがあった。【映像】見事な開脚！ミス東大美女の美しいバレエ姿（複数カット）4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど