なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の谷川萌々子が語った、試合中に入る“ゾーン”について、元日本代表の2人がその凄さを語った。【映像】場内騒然！谷川萌々子、“30メートル衝撃弾”を放つ瞬間4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上初となるバロンドールを獲得した澤穂希さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える逸材を紹介した。その1人とし