Image: Shutterstock 「AIを使えば作業がラクになる!」という言葉を何回聞いたのでしょうか。すごいなぁ...使いたいなぁ...と俯瞰していたら、何もせずに時間が経ってしまう。そんな荒波の中で灯台のように輝き続けるツールがあります。それがClaude Codeです。では、なぜ使われ続けるのでしょうか? なぜ話題になり続けるのでしょうか?答えは...かっこいいからです。今回はエンジニアが惚れ