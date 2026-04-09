ソフトバンクは９日の西武戦に２―０で零封勝ちを収めた。先発の大津亮介投手（２７）が７回無失点の快投を披露し、今季初勝利を手にした。この日は大津の?守備力?が光った。２回、一死一塁で林安可に外角の直球を弾き返されると、鋭いゴロ打球が大津の股の間へ。右腕はとっさにグラブを出すと見事に好捕。すぐに体勢を立て直して二塁に送球し、この日２つ目の併殺を奪った。自らの守備でもリズムをつくるとその後も快投を披露